Protestan por mal estado de una importante calle

Protestan por mal estado de una importante calleResidentes, no solamente de esas colonias, sino de otras más, señalan que es una situación que data desde hace mucho tiempo
El estado en el que se encuentra una de las arterias principales, que conecta a los asentamientos Conquistadores y Fidel Velázquez, no tiene para cuando la rehabilitación de la misma, y es un dolor de cabeza para los conductores que a diario la transitan.
Residentes, no solamente de esas colonias, sino de otras más, señalan que es una situación que data desde hace mucho tiempo, y aunque ya han reportado las condiciones en las que se encuentra en Servicios Primarios, es como si hablaran con la pared.
Esto sin contar los daños que genera a la suspensión de los carros, ya que por ahí pasan quienes llevan a sus hijos a las escuelas primarias y secundarias.
