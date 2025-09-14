Protestan por mal estado de una importante calle

El estado en el que se encuentra una de las arterias principales, que conecta a los asentamientos Conquistadores y Fidel Velázquez, no tiene para cuando la rehabilitación de la misma, y es un dolor de cabeza para los conductores que a diario la transitan.

Residentes, no solamente de esas colonias, sino de otras más, señalan que es una situación que data desde hace mucho tiempo, y aunque ya han reportado las condiciones en las que se encuentra en Servicios Primarios, es como si hablaran con la pared.

Esto sin contar los daños que genera a la suspensión de los carros, ya que por ahí pasan quienes llevan a sus hijos a las escuelas primarias y secundarias.