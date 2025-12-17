Plaza en penumbras

Como si se tratara de un escenario para una noche de brujas, es el panorama que registra por las noches la emblemática Plaza Pública licenciado Benito Juárez, al encontrarse en funcionamiento solo una lámpara mercurial.

Impacto del deterioro en la comunidad

En recorrido realizado por el citado espacio para descansar o el esparcimiento familiar, también presenta un notable deterioro general, que va desde las bancas, banqueta, luminarias, estrado, sanitarios, jardineras, así como de mantenimiento, al permear desechos por todos lados.

Por las noches en las que fácilmente se puede jugar a las "escondidillas", una que otra pareja de enamorados se pueden ver alarmados por la oscuridad, con el riesgo de ser asaltados o víctimas de algún delito, pululando también sujetos y mujeres que, arropados por la oscuridad, se dan vuelo con las bebidas etílicas, para empezar.

Condiciones de seguridad en la plaza

Quienes se dedican al lustre del calzado, ante las condiciones, han optado por trabajar solo de día, ya que al caer el sol les resulta imposible, en virtud de que en toda esa área no se cuenta con una sola lámpara funcionando.

Acciones necesarias para mejorar la plaza

En los alrededores se cuentan solamente entre uno y dos vendedores por el lado de la avenida Francisco I. Madero, justamente frente a la única lámpara que se encuentra aún funcionando.