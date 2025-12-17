Conato de violencia en el desalojo de vecinos

Una serie de desalojos que se vienen dando desde el pasado 13 de octubre, casi llegó a la violencia este martes 16 de diciembre, cuando autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron en apoyo de autoridades judiciales a la entrega de dos lotes.

La colonia ampliación Benito Juárez, fue el epicentro de este incidente en donde todo inició desde la mañana y se prolongó hasta las 13:30 horas en callejón Morelos con Dren de Las Mujeres. Ahí, el demandante Manuel Campos Gloria, se apersonó respaldado por guardias estatales, para ocupar estos terrenos, que habían sido invadidos desde 1994.

El litigio lo mantiene en contra de cuatro personas, de las cuales una ya falleció, otra más de nombre Humberto migró a los Estados Unidos y actualmente Concha García Rodríguez y Yolanda Mendoza Correa. El desahucio de estos dos nuevos terrenos, desató confrontación verbal entre ambas mujeres con Campos Gloria, quien argumentaba que formalmente el Juzgado Civil con sede en esta ciudad, le entregó los lotes.

El expediente es el 00048/2025, y la jueza de la causa es Perla Patricia Hernández Quintero, quien ya ha instruido la recuperación de por lo menos cuatro lotes. Por su parte las dos mujeres argumentan que nunca se les mostró orden de desalojo.



