Brinda Conalep agua purificada a sus alumnos

Como una estrategia de promover entre los jóvenes una hidratación sana, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) impulsa el acceso a agua cristalina.

¿Qué ocurrió?

Conalep Río Bravo llevó a cabo la inauguración de una nueva planta purificadora de agua, destinada a consumo interno. Este proyecto va destinado a beneficiar a 1 mil 38 alumnos, así como a personal docente y administrativo del plantel.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El evento se realizó a las 10:00 horas en las instalaciones del plantel ubicado en colonia Conalep. La ceremonia fue encabezada por la directora del plantel Claudia Isela Flores Salinas, en conjunto con el presidente del Club Rotario, Gerardo González Reyna.