Piden frenar envío anticipado de agua a EU desde el Distrito 026

Río Bravo, Tam.- Usuarios de riego del Distrito 026 exigieron a la Conagua y a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) suspender de inmediato las entregas anticipadas de agua hacia Estados Unidos, al señalar que se están realizando de manera irregular y en detrimento del abasto para las ciudades fronterizas de Tamaulipas.

El representante de los usuarios ante el Consejo de Cuenca del Río Bravo, Carlos Hinojosa Hinojosa, advirtió que dichas extracciones, provenientes de la cuenca del Río San Juan, no forman parte del Tratado de Aguas de 1944 y, por lo tanto, son ilegales.

"Se argumenta que hay un adeudo con los norteamericanos bajo el tratado, pero eso es falso, pues el ciclo 36 vence hasta el 24 de octubre de 2025, por lo que actualmente no existe deuda", afirmó.

Hinojosa criticó la falta de transparencia de CILA, que se negó a proporcionar información sobre los volúmenes de agua extraídos, y alertó que esta práctica amenaza el suministro para consumo humano en al menos diez ciudades de la frontera, además de poner en riesgo la agricultura.

Recordó que el propio tratado contempla que, en casos de sequía extrema, el adeudo puede trasladarse al siguiente quinquenio, lo que refuerza la ilegalidad de las entregas actuales.