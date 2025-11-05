Avanza tecnificación de Distritos de Riego en frontera de Tamaulipas

El Programa Nacional de Tecnificación de Riego tiene un avance del 40% en el país, mientras que en Tamaulipas avanza en los Distritos 025 y 026 ubicados en la frontera norte, informaron autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante la conferencia matutina de hoy de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, presentó avances del programa, el cual tiene como objetivo el uso eficiente del agua en la agricultura para que se destine al consumo humano. Explicó que en 2025 se han intervenido 17 Distritos de Riego de los 18 que se contemplan en total hasta el 2030 en beneficio de 225 mil productores que producirán más alimentos con menos agua.

El objetivo es intervenir 18 Distritos de riego para tecnificar más de 200 mil hectáreas y recuperar 2.8 millones de m3 de agua, para ello se destina una inversión entre 2025 y 2030 de más de 63 mil millones de pesos.

¿Cuáles son las acciones realizadas este año?

El subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, Aarón Mastache Mondragón, detalló que las acciones que se realizan este año son: 500 kilómetros de entubamiento, rehabilitación, revestimiento de canales y canaletas; 6 mil 84 hectáreas de tecnificación parcelaria y/o nivelación de tierras; 139 pozos rehabilitados y modernizados con sistemas fotovoltaicos; se instalarán 11 plantas de bombeo; 41 estructuras de medición; ocho presas derivadoras y mil 936 compuertas.

Tecnificación de Distritos de Riego en Tamaulipas

En la presentación, la Conagua refirió que el Distrito 026 Bajo Río San Juan lleva 33% y el 025 Bajo Río Bravo el 15%, ambos ubicados en la frontera norte de Tamaulipas. En la conferencia matutina “La mañanera del pueblo”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que “Vamos muy avanzados ya en el Programa de Tecnificación”.

El avance en los 17 Distritos de Riego es el siguiente: