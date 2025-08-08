Olvida Conagua reunión con el Comité del 026

Concluyó la primera semana de agosto, y la Conagua en su jefatura de Distrito 026, no ha emitido la invitación al Comité Hidráulico respectivo.

La razón aún se desconoce, pues por lo general es en los primeros días de cada mes que se convoca a esta reunión a los presidentes de módulo.

Uno de los temas que urge plantear a los líderes de regantes, es sí las obras de revestimiento de 15 kilómetros del canal Rodhe, estarán listas a tiempo.

Así lo manifestó el presidente del Módulo III-3, Luis Barrera Padilla, quien ha venido protestando pues a finales del año pasado, obras que se retrasaron, no permitieron que la presa de abriera 10 de diciembre.

Cómo consecuencia del retraso, la presa de abrió hasta enero, lo que señaló Barrera Padilla que provocó la baja producción de este ciclo que concluyó.

Ahora, debido a que las actividades de revestimiento son de gran magnitud, se teme que haya demora y nuevamente el rendimiento de los cultivos, se vea afectado.