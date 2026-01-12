Espía a sus vecinos con cámara de videovigilancia

Vecinos de populoso sector en colonia ampliación Benito Juárez, rechazan la actitud de vecino que colocó sistema de vídeo-vigilancia, cuyas cámaras apunta a otros domicilios.

Si bien se ha generalizado la instalación de circuitos cerrados en casas-habitación para seguridad de las familias, por lo general estas cámaras apuntas hacia portones; cocheras; puertas tanto principales como traseras, así como hacia la acera.

En el caso del callejón Morelos de la colonia en mención, uno de los vecinos ha decidido colocar una cámara enfocando hacia otras propiedades, pero no hacia la suya propia, por lo que los otros residentes del sector, descartan que vídeo cámara, sea para proteger su patrimonio.

Fue la residente Felipa Valtierra, quien reportó esta situación, en donde una cámara contigua a su vivienda, se encuentra permanentemente apuntando para otras propiedades.

Felipa Valtierra, vecina de colonia ampliación Benito Juárez.

"No me gusta que tengan esa cámara ahí...yo no les hago nada para que anden poniendo eso ahí", reclamó la adulta mayor, quien necesita una silla de ruedas para su movilidad.

La vecina fustigó que no obstante que el enfoque de la cámara evidencia que no es para cuidar el patrimonio la interior de la propiedad, el vecino la mantiene ahí, siendo aún más extraño, que no hay otra cámara más que vigile puertas, cochera o interior de la propiedad.

Otros vecinos manifestaron su inconformidad, pero pidieron omitir sus identidades, pero evidenciaron que se ve vulnerada su privacidad.



