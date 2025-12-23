Atiende Conagua derrumbe en muro

Medidas adicionales son las que puso en marcha la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, tras derrumbe de muro de contención del canal Anzaldúas ubicado en la brecha 116.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) que, es la responsable de la rehabilitación y el mantenimiento a los canales, la concesionó a la Sociedad de Responsabilidad Limitada Amistad Falcón, cuya respuesta no fue con la premura del caso.

Tuvieron que emplearse a fondo en plena coordinación la COMAPA y CONAGUA, para finalmente darle solución al problema con la rehabilitación del muro de contención.

Acciones de la autoridad ante el colapso del muro

Es razón por lo que el organismo operador al encontrarse en una situación de emergencia, implementó justamente medidas adicionales, entre ellas, abastecer de agua a los sectores mediante pipas, y en las instalaciones de la planta principal poniendo a disposición de los usuarios el hidrante para el abastecimiento, en tanto que se normalizaba la presión en las tomas.

Impacto en la comunidad tras el derrumbe

A finales del mes de octubre, colapsó una estructura en canal ubicado a la altura de la misma brecha 116, generando que se vaciara el canal literalmente, y se interrumpiera el servicio del vital líquido a la población.