Alistan llegada de Winter Texas

Nuevo Progreso, Tam.- El comercio formal e informal, como todos los años, una vez más se preparan para dar la bienvenida a los Winter Texas este próximo sábado 6 del presente mes en curso.

En general, los comerciantes se alistan negocio por negocio para dar un buen recibimiento a los turistas de invierno, en su mayoría del Valle de Texas, y varios estados de la unión americana.

Quienes pasan varios meses cerca de la frontera, y gustan de visitar Nuevo Progreso para realizar sus compras y divertirse durante la temporada invernal, para, posteriormente, allá por los meses de mayo y junio, retornar a sus lugares de origen.

Durante la bienvenida, se les ofrece desde bebidas, música en vivo, baile, y distintivos, así como ofertas de productos y artículos que generalmente consumen y adquieren.

Es importante agregar que ese día marca la pauta del inicio de la temporada decembrina y también alta para todo el comercio en general.