Reclaman atención a Comapa

Una mujer llamó la atención en oficinas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, luego de que, en tono fuerte, se presentó ante secretaria exigiendo hablar con el titular de parte del licenciado Almaraz.

La escena que quedó grabada en las cámaras del organismo operador, cuando, en horas de la mañana, se presentó una dama de la colonia Morelos ante una joven de las que atienden a la población en general y notifican a los directivos.

"Vengo de parte del licenciado Almaraz, y quiero hablar directamente con el gerente, no con otra persona".

En respuesta, la joven que atiende le explicó amablemente que no se encontraba en esos momentos el gerente por cuestiones propias del trabajo de la función que ostenta, ocasionando que se exacerbara el ánimo de la mujer, quien, ante la mirada atónita de los presentes, subió el tono de voz...

"Ya he venido varias veces, y ya no quiero hablar con otra persona que no sea el gerente, vengo de muy lejos", a lo que, en respuesta, la joven la conminó para que esperara un poco.

Luego de varios minutos, fue atendida con relación a un recibo, en el que se reportó que no vive una persona, sino como unas quince, y por ende, el consumo se dispara.



