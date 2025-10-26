Continúa Comapa, rehabilitando drenaje

Al cierre de este año 2025, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) continúa con la rehabilitación de drenaje sanitario en sectores populares donde ya estaba colapsado.

Así los informó la dependencia que preside Edgar Abdiel Peña como gerente general, sobre los trabajos en que se sustituya la tubería que llevaba décadas de uso.

Las obras y proyectos seguirán hasta el último día de este años, tal y como se comprometió el gobernador Américo Villarreal Anaya, en lo que concierna a obras sanitarias.

En este sentido, la empresa paraestatal, realiza obra integral en colonia Benito Juárez, siendo familias de calle Tlaxcala la beneficiadas con trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario y posterior pavimentación de asfalto.

El tramo en el cual se ejecutan los trabajos, es el comprendido entre las calles Matamoros y la 16 de Septiembre de esa colonia, la cual a la par con la Cuauhtémoc y la Morelos constituyen los asentamientos fundadores de la zona urbana.

Esta obra se suma a las ya realizas en fraccionamiento Río Bravo, en puntos en donde el drenaje antiguo, ya era inoperante.