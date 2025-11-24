Chatarra invade las vialidades

Vecinos de colonia Morelos, lamentan que el operativo anti-chatarra que tanto se anunció por el municipio, no llegó a ese sector.

Si bien por casi toda la colonia se aprecian unidades varadas, calles como General Cepeda y Naranjo, son las más afectadas.

¿Qué ocurrió?

Igualmente la prolongación de avenida México, se encuentra poblada por vetustas carrocerías que ya pasaron sus años de utilidad. Pese a que fue muy publicitado el operativo vial, en ese asentamiento popular, no se ha procedido contra los infractores.

Gráficas y vídeos tomados en el lugar para este matutino, evidencian la magnitud del problema. Por años las unidades han permanecido ahí, al grado de que la maleza ya las cubre, sin que sean retiradas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los residentes de la colonia han expresado su frustración ante la falta de acción del gobierno local, que prometió un operativo que no se ha concretado. La situación se agrava con el paso del tiempo, dejando a la comunidad en una situación de abandono.

¿Qué consecuencias deja esta situación?

La acumulación de vehículos en desuso no solo afecta la imagen de la colonia, sino que también puede generar problemas de seguridad y salud pública. Los vecinos esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y cumplan con sus promesas.