Impactan 2 en cruce de Madero y Cuauhtémoc

Impactan 2 en cruce de Madero y CuauhtémocDos vehículos colisionaron en un cruce conocido por su peligrosidad.
Fuerte encontronazo tuvo lugar la tarde del jueves en el cruce más conflictivo de colonia La Paz, en donde frecuentemente se registran percances automovilísticos.
El incidente fue reportado alrededor de las 17:00 horas en la intersección de la avenida Madero con calle Cuauhtémoc, participando dos vehículos.
La unidades que colisionaron, fueron una camioneta Jeep Liberty, con placas de Tamaulipas y de color negro, así como un auto Chevrolet Malibú, color gris con placas de Tamaulipas.
¿Qué ocurrió?
De acuerdo a las trayectorias presentadas por los automotores, la camioneta Jeep circulaba de poniente a oriente sobre Madero y al llegar a Cuauhtémoc, vira a la izquierda rumbo al sur.
Por su parte, el auto Malibú, circulaba de oriente a poniente sobre Madero y no pudo evitar que impactarse contra el ángulo anterior derecho de la Liberty.