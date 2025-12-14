Chocan 3 autos en carambola

Colisión múltiple tuvo lugar la noche del viernes en la ya peligrosa brecha 112 a pocos metros del cruce con el dren Río Bravo, en la cual participaron tres vehículos, acudiendo autoridades y cuerpos de emergencia a atender el caso.

El incidente se registró alrededor de las 19:00 horas, y las unidades implicadas fueron las siguientes: una camioneta tipo SUV Subaru, con placas de Tamaulipas y de color gris oscuro; otra camioneta tipo SUV, pero de la marca Honda, color blanco con matrículas del Estado y una camioneta Dodge Ram, doble cabina de color negro y placas de Tamaulipas.

Detalles del accidente en brecha 112

Las tres unidades circulaban de norte a sur cuando sobrevino el accidente, del cual tomó conocimiento Tránsito municipal, mientras que paramédicos de Cruz Roja atendían a los ocupantes, quienes por fortuna solo sufrieron contusiones menores.

Acciones de la autoridad tras la colisión

Los peritos de vialidad tomaron los datos necesarios para realizar el dictamen correspondiente y poder deslindar responsabilidades, pero lo cierto es que la unidad Ram se encontraba parcialmente invadiendo el carril contrario.

La colisión provocó largas filas sobre la brecha 112, sobre todo de norte a sur, debido a que el tráfico quedó completamente parado por lapso de más de una hora y media.

Impacto en el tráfico por colisión múltiple

Varias grúas fueron necesarias para remolcar los vehículos al corralón municipal, con el fin de retirarlos de la cinta asfáltica, pues la obstrucción ya había generado hileras kilométricas.

