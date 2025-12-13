Tres vehículos involucrados en colisión múltiple en brecha 112 en Río Bravo

Una colisión múltiple tuvo lugar en la ya peligrosa brecha 112 a poco metros del cruce con el dren Río Bravo, en la cual participaron tres vehículos, acudiendo autoridades y cuerpos de emergencia a atender el caso.

Las unidades implicadas fueron las siguientes: una camioneta tipo SUV Tsubaru, con placas de Tamaulipas y de color gris oscuro; otra camioneta tipo SUV, pero de la marca Honda, color blanco con matrículas del Estado y un camioneta Dodge Ram, doble cabina de color negro y placas de Tamaulipas.

Las tres unidades circulaban de norte a sur cuando sobrevino el accidente, del cual tomó conocimiento Tránsito municipal, mientras que paramédicos de Cruz Roja atendían a los ocupantes, quienes por fortuna solo sufrieron contusiones menores.

Los peritos de vialidad tomaron los datos necesarios para realizar el dictamen correspondiente y poder deslindar responsabilidades, pero lo cierto es que la unidad Ram se encontraba parcialmente invadiendo el carril contrario.

Acciones de la Cruz Roja tras el accidente

La colisión provocó largas filas sobre la brecha 112, sobre todo de norte a sur, debido a que el tráfico quedó completamente parado por lapso de más de una hora y media.

Varias grúas fueron necesarias para remolcar los vehículos al corralón municipal, con el fin de retirarlos de la cinta asfáltica, pues la obstrucción ya había generado hileras kilométricas.