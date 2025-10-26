Mujer herida en choque

Mujer resultó lesionada luego de ser impactada y sacada de camino en la carretera Río Bravo-Reynosa, esto la tarde del viernes a la altura del ejido Palo Blanco.

Pasaban las 17:30 horas, cuando se reportó a los números de emergencia que una ama de casa se encontraba con diversas contusiones a bordo de una camioneta Pontiac, color dorado con placas de Tamaulipas.

Al punto del percance en los límites con Reynosa, acudieron paramédicos de Cruz Roja Río Bravo para atender a la conductora de dicha unidad, la cual presenta diversos golpes tras la colisión.

Sobre la otra unidad participante, no se brindó información, por lo que se presume siguió su curso, por lo que se dio parte a la Guardia Nacional División Caminos, autoridad competente en ese tramo carretero.

La lesionada fue conducida a nosocomio de la localidad, para su atención médica, mientras que su vehículo fue remitido al corralón por la GN, para proceder a realizar el peritaje y determinar responsabilidades.