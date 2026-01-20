Monitorean a beneficiarios del Bienestar

En los casos de personas beneficiarias de programas federales, específicamente de 65 y más, que acumulan bimestres, podrían estar siendo monitoreados para explicarles el uso, o bien, conocer las razones por las que dejan más de medio año sin cobrar.

¿Cómo se monitorean a los beneficiarios de programas federales?

Abordada específicamente sobre el tema, Selene López Sánchez, coordinadora de programas federales, dijo al respecto que se encuentran en espera de recibir indicaciones, pero, entre tanto, si afrontan algún tipo de dificultad para el cobro, se les puede orientar sobre cómo darle uso sin acudir al cajero automático.

Sería una de las maneras de conocer a fondo que está pasando con tal o cual beneficiario que acumule bimestres sin cobrar, pues podría correr el riesgo de que se le congele la cuenta, o cancele, según sea el caso.

Acciones de la autoridad sobre el cobro de programas sociales

Relativo a programas que se encuentran en puertas, y que en el caso de Tamaulipas aún no han aterrizado, como el de 60 años en adelante para hombres, dijo que aún no reciben indicaciones al respecto, y que es un programa que está contemplado, pero no se ha activado en cuanto a fecha para apertura e inscripción.

Por lo que recomendó que hay que estar muy al pendiente, para que en cuanto se abran acudan a enlistarse con la documentación requerida.