Descartan exhumar cuerpos en panteón

No van a exhumar féretros de muertos cuyos restos se encuentran reposando en el Panteón Antiguo Municipal, el cual se encuentra a tope, pero sí van a aplicar cobro por mantenimiento con retroactivo.

La señora Martha Chávez, directora de Panteones en el Municipio, afirmó que, si bien es cierto que no se va a sacar ningún ataúd, despejando dudas y preguntas al respecto, en lo que respecta al mantenimiento, sí se estará cobrando.

Es por la cantidad de 226 pesos por año, y aplica años atrás; si el dueño del terreno no ha pagado, entonces deberá ponerse al corriente.

Es decir, si el dueño del terreno que tiene sepultado a algún familiar, y aún tiene espacio para otros, en caso de que se le ofrezca el servicio de apertura de sepultura y el permiso correspondiente, ahí es donde se le pide que muestre el recibo del último pago que aportó por concepto de mantenimiento.

El pago se incluye en el resto de los trámites, es decir, el permiso de apertura, por la sepultura y demás gastos.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?