Aplican cuotas a comedor del DIF

Si bien se trata de una tarifa muy baja, en comparación con comprar alimentos preparados en la vía pública o establecimientos, la implementación de un cobro en el Comedor Comunitario del DIF Río Bravo fue criticada por algunos ciudadanos.

Ubicado en las instalaciones centrales del DIF municipal, en la calle Oriente 1 con Independencia, colonia Cuauhtémoc, este comedor abre de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, y ofrece alimentos calientes recién preparados.

Roberto Castro fue quien expuso la implementación de un cobro, que aunque es solo de 12 pesos por persona, marca el fin del esquema anterior que había prevalecido hasta el pasado 30 de septiembre, cuando era gratuito.

"Buenos días, si van a comer a la Boca del Payaso (DIF Río Bravo), lleven dinero y aguas con la de lentes, atiende bastante mal a la gente.

"Dicen que te dan la comida bien preparada, pero eso es mentira, pagas 12 pesos y si tu compañero no trae dinero te exigen que le pagues el plato que, por cierto, es pura verdura y tienes solo 5 minutos para comer.