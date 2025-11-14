Cobran 'coyotes' 250 por trámite del RFC

Cobran 'coyotes' 250 por trámite del RFCMódulo del SAT en Río Bravo cerró años atrás, lo que dejó campo a "tramitadores".
El módulo del SAT con el que Río Bravo contaba, cerró años atrás, lo que dejó campo fértil para "tramitadores" particulares, quienes hacen su agosto a cambo de "evitar la vuelta a Reynosa" a contribuyentes.
Trámites como la simple expedición o actualización del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), puede llevar a familias de escasos recursos, a pagar hasta 250 pesos.
Esta situación empeora para personas mayores o que no tienen conocimiento de cómo utilizar una computadora o bien, no tienen acceso a internet.
Fue la señora Gabriela Cárdenas, quien expuso esta situación en entrevista la mañana del jueves, en donde narró el gasto innecesario que hizo por un RFC que necesita actualización, pero que de todas formas pagó.
"Necesito que el RFC tenga una fecha reciente, me lo imprimieron por mi casa en 250 pesos", pero al no estar actualizado, nuevamente tiene que volver a tramitarlo, lo que le costará otra vez 250 pesos.
La señora Cárdenas, madre soltera, ahora se encuentra en el dilema de pagar por segunda ocasión 250 pesos, o acudir a Reynosa a las oficinas del SAT para actualizar su RFC.
Cabe señalar que contribuyentes, sobre todo quienes no tienen vehículo propio o computadora con acceso a internet, han quedado a merced de "tramitadores" particulares que operan más como coyotes que cobran por un trámite oficial que es gratuito, registrando considerables ganancias.