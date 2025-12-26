Conductor se echa de reversa y atropella a motociclista en zona centro de Río Bravo

Conductor se echa de reversa y atropella a motociclista en zona centro de Río BravoCon todo y moto quedó prensado debajo de la camioneta, siendo auxiliado por un compañero de trabajo.
Cobrador motorizado de Banco Azteca, casi fue aplastado por camioneta que salía de reversa en la zona Centro de Río Bravo cerca de las 13:00 horas de este viernes 26 de diciembre.
El accidente tuvo lugar en el cruce de calles 16 de Septiembre y Constitución, cuando el motociclista, se desplazaba de norte a sur por 16 de Septiembre.
Poco antes de llegar a la intersección, el conductor de una camioneta GMC Sierra, color guinda con placas de Texas que se encontraba estacionado, sale de reversa, propiciando el accidente.
El motociclista con todo y moto, quedó prensado debajo de la camioneta, siendo auxiliado por un compañero de trabajo, para después reportar el incidente a los cuerpos de emergencia y a Tránsito municipal.
Paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil acudieron a auxiliar a la víctima, quien se presentaba posible fractura en la pierna izquierda.
Los socorristas rápidamente le inmovilizaron la pierna lesionada para encamillarlo y trasladarlo a la Unidad número 17 del IMSS debido a que se trata de un accidente laboral.
Las autoridades de vialidad se hicieron cargo de los vehículos implicados, remitiendo al conductor de la GMC Sierra a las oficinas de esa dependencia, en donde tendría que responder por daños y lesiones.