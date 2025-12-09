Ampliarán clínica del Seguro Social

Después de muchos años, tras intensas gestiones ante las instancias correspondientes, anunciaron lo que será la ampliación de las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La noticia la dio a conocer la legisladora Federal Casandra de los Santos Flores, quien agradeció en primer término a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por escuchar y atender una de las más sensibles demandas de la población Riobravense en materia de salud.

¿Qué servicios se ampliarán en la Unidad de Medicina Familiar?

De entrada aseguró que se extenderán los servicios de salud a los más de 74 mil afiliados con los que cuenta, reconociendo la disposición y apertura del IMSS, que recibió esta gestión en oficinas centrales y permitió que hoy se materialice en beneficios tangibles para las y los derechohabientes.