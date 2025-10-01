Saturadas oficinas del Registro Civil

No obstante que el calendario establecido por la secretaria de Educación marca que el ciclo escolar 2021-2022 finaliza hasta el 18 de julio como último día de clases, ya se vienen programando lo que serán las graduaciones a partir del 8 de julio en escuelas públicas y privadas.

Datos recabados por el reportero permiten establecer que es en plantel escolares como jardines de niños, primarias, secundarias generales, técnicas, telesecundarias, de nivel medio, y medio superior en donde ya fijaron fecha para las graduaciones y que una vez que se llevan a cabo prácticamente inicia para ellos el periodo vacacional.

Entrevistados algunos directores como el profesor Marco Antonio Valero, director de secundaria dijo que en el caso las clases se darán por terminadas hasta el 18 de julio, y para ello aplican algunos mecanismos de tal manera que los estudiantes sigan asistiendo a las aulas.

QUE SE PONGA A TRABAJAR

De hecho ya son varias las secundarias públicas y privadas en donde, aunque se gradúen ya implementaron cursos remediales para todos los grados con la finalidad de fortalecer el aprendizaje de las clases que desarrollaron durante todo el año.