Clama mujer diabética por ayuda

Río Bravo, Tam.

Mujer que padece de discapacidad a consecuencia de enfermedad crónico-degenerativa, hace un llamado de auxilio a personas altruistas y quienes quieran apoyarla en la difícil situación de salud que enfrenta.

Quien se identifica como Rosa Jimena, sufrió la amputación de su pie derecho desde el tobillo, mientras que en el izquierdo presenta una fractura, lo cual le causa grandes dolores.

"Quisiera orientación si alguien sabe de alguna clínica que cure heridas de personas con diabetes, ya que tengo lastimados uno amputado y el otro quebrado del tobillo y con úlceras que no me sanan", dijo.

Explicó que al dolor físico se suman las preocupaciones por la situación económica, pues por las cuestiones climáticas su pareja se encuentra sin empleo, ya que, por dedicarse a la albañilería, trabajo que no se puede desempeñar con lluvia.

"Se me infectaron las dos heridas de los pies y ya no quiero que me lastimen más, es muy triste para mí estar así y me salen caras las curaciones y si alguien de buen corazón me gustará apoyar con algo adelante, mándenme mensaje privado".

La señora Rosa Jimena se puede localizar en el Seven del libramiento, donde pide ayuda para hacerse sus curaciones, o bien en el teléfono 9371674771, también se puede aportar directamente a la cuenta de banco Bancomer 4152 3137 6093 4229.