Grupo armado captura a ladrón

Grupo de civiles armados capturó a presunto asaltante que venía azolando diversos giros comerciales.

Haciendo una remembranza, el atraco más sonado sucedió la noche del miércoles en una sucursal de farmacias Similares, cuando individuo con cuchillo en mano se llevó cuantioso botín.

Detalles del asalto en farmacias Similares

De acuerdo al vídeo de seguridad de la sucursal ubicada en la zona Centro, se aprecia al atracador embozado, por lo que su identidad es aún desconocida. El hombre que porta cachucha, cubre bocas y chamarra con gorro, no obstante, esto de nada le valió, pues los civiles embozados y que portan armas de grueso calibre, lo atraparon y se desconoce su identidad y paradero.

Dicho individuo con cuchillo en mano amenazó verbalmente a la trabajadora encargada de caja, quién por miedo, dejó que el delincuente actuara a sus anchas.

Reacción del grupo armado en redes sociales

La agrupación armada, a través de la página que habitualmente utiliza para sus comunicados: "El Poste de la Justicia" en la plataforma de Facebook, emitió el siguiente mensaje que confirma la "detención" del asaltante:

"Buenas Tardes !!!

No se alarmen con noticias que solo buscan crear morbo caos y polémica.

"Se trabaja día y noche para que ustedes lleven su vida diaria y cotidiana sin ningún contratiempo.

"Estás malas notas nomas lo único que le generan a ellos es $$$ publicitario y toda la vida han existido los no se asombren ni se espanten como quiera los vamos agarrar.

"Se les quiere ayudar pero los negocios no ponen de su parte y en algunos casos se niegan a colaborar y hasta nos denuncian así como les ayudas.

"El de la foto más tardo en robar que ni se alcanzó a gastar el $$$ que agarró aquí ningun se sale con la sulla (SIC.).

"Se les invita a TODOS que reporten cualquier incidente y a la brevedad le damos solución", concluye.

Identidad del asaltante aún desconocida

La situación ha generado inquietud en la comunidad, ya que el asaltante había estado azotando diversas sucursales comerciales. La respuesta de los civiles armados ha sido vista como un intento de justicia comunitaria, aunque la identidad del delincuente sigue siendo un misterio.