Comparece hija de maestra asesinada

Despiadada hija y presunta parricida que golpeó brutalmente a su otrora madre, María Eugenia Otero, quien recién había recibido un reconocimiento por sus 50 años de servicio en el Cbtis número 73, compareció en la Unidad General de Investigación (UGI) dependiente de la Fiscalía de Justicia del Estado.

Cindy Córdoba, quien fue acusada por el delito de lesiones desde el pasado 8 de octubre por una de las hermanas de la fallecida maestra María Eugenia Otero Gutiérrez. Esto tras ser señalada por una de las tías como la agresora de la profesora, se apegó al artículo 20 constitucional porque establece los derechos fundamentales que deben ser protegidos durante un proceso penal, asegurando un juicio justo y la defensa adecuada de los imputados.

¿Qué ocurrió?

Las investigaciones las llevan a cabo elementos de la Policía Ministerial, responsables de las indagatorias correspondientes en torno a los hechos, quienes, como en otros casos de proceso penal, se maneja en completo hermetismo. La comunidad escolar del Cbtis número 73, bastante indignada, en donde de antemano se sabía, así como en el FOVISSSTE, que, presuntamente, no era la primera vez que la golpeaba, esperan resultados de las autoridades, que se proceda conforme a la ley hasta sus últimas consecuencias, y que no quede impune este caso, como muchos otros más.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?