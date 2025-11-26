Bloqueos dejan incomunicados a trabajadores del sector rural en Río Bravo

El cierre de carreteras y autopistas ha obligado a pobladores rurales del sector laboral que trabajan en la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso a tomar vías alternas, al paralizarse los servicios del transporte público foráneo en sus corridas diarias.

En la única mini central de autobuses de las líneas Noreste y Ómnibus de México, que, a consecuencias de bloqueos intermitentes de carreteras a cargo de los productores, han tenido que suspender los recorridos por la autopista y la brecha 124.

También se tiene conocimiento que las salidas a Monterrey, Valle Hermoso, Río Bravo, y Reynosa, quedaron, la mayor parte del día, suspendidas.

Quienes cuentan con vehículos particulares están tomando vías alternativas para llegar a Nuevo Progreso, siendo la principal por Veracruz y Progreso.

TAXISTAS HACEN SU AGOSTO

Los que, a decir de los mismos usuarios de zonas rurales y de la cabecera municipal, están haciendo su agosto, son los taxistas, quienes cobran entre los 150 y 200 pesos por viaje de Río Bravo a Progreso, y viceversa.