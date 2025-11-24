Productores de Río Bravo se reúnen previo al cierre de carretera

Este lunes, productores que están haciendo presencia en la carretera Río Bravo-Reynosa para unirse a la protesta nacional. A esta hora de la mañana, 9:35 horas, son pocos los productores que están haciendo presencia, y la carretera sigue libre libre frente a la SADER.

Los productores han comenzado a organizarse para llevar a cabo un cierre carretero. Aunque a esta hora la presencia de los productores es escasa, se anticipa que el cierre afectará el tránsito en la zona.

A pesar de que la carretera se mantiene libre, los productores están en alerta y preparados para llevar a cabo la protesta.

"Es hacernos notar, participar en algo a nivel nacional, nos vimos obligados a hacerlo por la situación que tenemos. El gobierno dice que tiene mesas de diálogo y que están para negociar, pero como si no estuvieran, no han servido de nada, puras promesas, puras largas, por eso estamos aquí", dijo Arturo García, uno de los productores afectados.

Mientras que en el punto del tramo carretero Matamoros-Reynosa, por autopista de cobro, a la altura de la caseta de Nuevo Progreso, los productores se aprestan al cierre carretero,

El cierre carretero podría generar demoras significativas en el tránsito de la región. Se recomienda a los conductores buscar rutas alternas para evitar inconvenientes.