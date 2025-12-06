Atropellan a ciclista

Personas que viajaba en bicicleta, sufrió percance la tarde del jueves en las inmediaciones de la Casa de Ladrillo o Ex-hacienda La Sauteña.

El reporte se realizó a los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al punto ubicado en calle 20 de Noviembre, casi esquina con 16 de Septiembre, zona Centro.

Detalles del accidente en Casa de Ladrillo

Paramédicos de Cruz Roja encontraron en el lugar a una persona del sexo masculino, quien se encontraba desorientado y contundido, tras ser proyectado por un vehículo que no se logró identificar.

La víctima era un hombre joven, de entre 30 y 35 años, el cual vestía pantalón azul oscuro y chamarra negra, quien viajaba a bordo de una bicicleta color verde pastel en tonalidad clara.

Acciones de la Cruz Roja tras el atropello

El ciclista presentaba además de contusiones corporales, un fuerte golpe en la región occipital izquierda, por lo que fue auxiliado por los testigos.