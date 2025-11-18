Hombre se salva de ser atropellado en carretera Río Bravo-Reynosa

Ciclista de la tercera edad, se salvó de ser aplastado tras caer en el asfalto de la carretera Río Bravo-Reynosa, de acuerdo con el reporte de Cruz Roja.

El incidente tuvo lugar cuando, de acuerdo a los testigos, sobre el asfalto yacía un adulto mayor que había sido derribado por un vehículo.

Aunque posteriormente trascendió que había convulsionado cuando viajaba en su bicicleta y debido a ello colapsó en plena vía federal, una de las más peligrosas de la región.

De inmediato se pidió el apoyo de los cuerpos de emergencia, acudiendo socorristas de Cruz Roja Río Bravo para prestarle auxilio.

Por fortuna el lesionado se encontraba consciente y lúcido para brindar sus datos generales y poder notificar a su familia que sería trasladado al nosocomio local.

"Esta persona se llama Adrián Morales Castillo, lo van a llevar al hospital general de Río Bravo, fue encontrado tirado en el pavimento en la carretera de Reynosa a Río Bravo, al parecer se convulsionó.

"No sabe dónde vive, no trae identificación", indicó uno de los paramédicos que lo atendió y condujo al Hospital General de esta cabecera municipal.