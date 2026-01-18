Motociclista lesionado en choque

Motociclista lesionado en choqueOtro incidente donde se involucra una frágil unidad ocurrió este domingo, sin embargo el otro vehículo que participó en el accidente huyó del lugar.
Río Bravo, Tam.- Un choque entre un vehículo y una motocicleta dejó como saldo al conductor de la última mencionada con diversas lesiones al salir casi volando y terminar impactado en el pavimento.
Los hechos se registraron poco después de las 13:00 horas de este domingo en la intersección de la Avenida Morelos y calle Morelos de la colonia Cuauhtémoc de ario Bravo.
El percance fue reportado a la central de emergencias, siendo atendido por agentes de Tránsito y paramédicos, quienes tras valorar al lesionado, lo llevaron a un nosocomio para ser atendido
Efectivos de Tránsito, así como peritos acudieron a a tomar conocimiento de este incidente, en donde la segunda unidad implicada huyó de lugar de los hechos.
La motocicleta accidentada, fue trasladada a los patios de la Dirección de Tránsito por grúa, en donde podrá ser reclamada por el legítimo propietario.