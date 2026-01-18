Motociclista lesionado en choque

Río Bravo, Tam.- Un choque entre un vehículo y una motocicleta dejó como saldo al conductor de la última mencionada con diversas lesiones al salir casi volando y terminar impactado en el pavimento.

Los hechos se registraron poco después de las 13:00 horas de este domingo en la intersección de la Avenida Morelos y calle Morelos de la colonia Cuauhtémoc de ario Bravo.

El percance fue reportado a la central de emergencias, siendo atendido por agentes de Tránsito y paramédicos, quienes tras valorar al lesionado, lo llevaron a un nosocomio para ser atendido

Efectivos de Tránsito, así como peritos acudieron a a tomar conocimiento de este incidente, en donde la segunda unidad implicada huyó de lugar de los hechos.

La motocicleta accidentada, fue trasladada a los patios de la Dirección de Tránsito por grúa, en donde podrá ser reclamada por el legítimo propietario.