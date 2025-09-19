Provoca mujer accidente con motociclista

Fuerte percance tuvo lugar la tarde-noche del miércoles, que dejó como saldo un motociclista lesionado.

El accidente fue reportado aproximadamente 19:30 horas en calles Insurgentes y Morelos, colonia Río Bravo 3.

Las unidades participantes son una camioneta Cadillac, color café, con placas de Tamaulipas, la cual es la que conducía la responsable.

La parte afectada es un motociclista que conducía una Italika, color rojo, sin placas.

Como responsable aparece Sorayda Beatriz "N", quien se atravesó en el camino del conductor de la moto.

El lesionado fue atendido por los cuerpos de emergencia, siendo trasladado para su atención.