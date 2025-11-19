Conductor vuelca y se da a la fuga en centro de Río Bravo

Una persona volcó a alta velocidad la madrugada de este miércoles en pleno centro de la ciudad de Río Bravo, luego abandonó su vehículo, el cual quedó a disposición de Tránsito local.

El incidente fue reportado por testigos alrededor de las 5:20 horas en el cruce de avenida Madero con calle Vicente Guerrero en el primer cuadro de la ciudad.

Agentes y peritos de Tránsito, así como paramédicos de Cruz Roja acudieron al punto de accidente, y en el sitio encontraron un coche Chevrolet Malibú color negro. El auto quedó sobre su costado derecho, por lo que hubo que hacer maniobras por parte de los grulleros, para colocar nuevamente sobre las cuatro ruedas la unidad y conducirla al corralón oficial.

Debido a que probablemente el conductor viajaba en estado inconveniente, fue que dejó abandonado el carro para emprender la huida y evitar ser remitido a las celdas.

Por fortuna no hubo terceros afectados, ni lesionados ni daños materiales, por lo que el implicado en este accidente, solo deberá cubrir multas y pago de arrastre, así como corralón.