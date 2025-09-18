Brutal choque en el entronque de la 112

Por lo menos dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas y trasladadas a recibir atención médica, fue el saldo de un brutal choque en el entronque de la brecha 112 con avenida San Pedro, la mañana de este miércoles.

Fue alrededor de las 6:15 horas cuando los cuerpos de emergencia recibieron la alerta de que sobre el asfalto se encontraba destrozada una camioneta Chevrolet Silverado doble cabina, color azul marino y placas de la UCD.

Se trató de un encontronazo en el que participó otra camioneta, una SUV de la marca Honda, color azul, con placas de Tamaulipas, de la línea CR-V, que terminó entre la maleza tras salirse del pavimento.

Ambas unidades presentaban el frente destrozado, mientras los embotellamientos no se hicieron esperar, pues ese entronque es un punto donde confluyen quienes van con destino al Puente Internacional Río Bravo-Donna, hacia la autopista Matamoros-Reynosa o ingresan por el norte a la cabecera municipal.

Tránsito local, mediante agentes y el perito en turno, hizo acto de presencia para asumir competencia, determinar responsabilidades y ordenar el arrastre de ambos vehículos a confinamiento oficial.

Debido a la posición de ambas unidades y a la falta de iluminación, no fue posible determinar rápidamente quién fue el responsable de este incidente, que dejó cuantiosos daños materiales.

Asimismo, ambos conductores tuvieron que ser atendidos en centros hospitalarios de la localidad, por lo que no pudieron aportar mayor información sobre la mecánica del accidente, por lo que el peritaje podría tardar.