Quedan dos prensados en choque sobre la Matamoros-Mazatlán

Un fuerte choque se registró este sábado en el ejido Altamirano que se ubica en la carretera Matamoros-Mazatlán. En el sitio, donde confluyen las fronteras de Río Bravo y Matamoros, se reportaron varias personas lesionadas.

Los vehículos involucrados son una camioneta negra y un camión de materiales de la empresa "Gama". Se informó por Cruz Roja Río Bravo que dos personas fueron rescatadas al quedar prensadas y sufrieron lesiones considerables. Los heridos fueron trasladados a un hospital en Matamoros.

La vía federal estuvo bloqueada a la altura del ejido Altamirano por un lapso de cuatro horas. La Guardia Nacional división caminos, autoridad competente, se hizo cargo del caso remitiendo ambas unidades al corralón oficial.

Fuerte percance entre camioneta y tractocamión se suscitó la mañana de este sábado.