Chocan camioneta y autobús de personal de maquiladora en carretera Río Bravo-Reynosa

Una madre de familia e hijo se salvaron de sufrir graves lesiones luego de ser embestidos por un camión de transporte de personal de maquiladora que iba con destino a Reynosa la mañana del martes.

El percance tuvo lugar en la carretera Río Bravo-Reynosa poco antes de las 7:00 horas, a la altura del ejido Palo Blanco, cuando una madre de familia, que se dirigía a llevar a su hijo a la escuela, chocó con un camión de personal.

La unidad de la jefa de hogar es una minivan de la marca Chevrolet de la línea Venture con matrículas de Texas de color gris. Ambas unidades se desplazaban de oriente a poniente sobre la rúa federal cuando sobrevino el choque, acudiendo los cuerpos de emergencia, quienes fueron alertados por testigos.

Paramédicos de Cruz Roja Río Bravo atendieron a una mujer que sufrió algunas contusiones tras el encontronazo, dando parte a la Guardia Nacional división caminos. El personal tuvo que transbordar a otro camión de transporte para seguir con su curso hacia su centro de trabajo, mientras que ambas unidades fueron remolcadas al corralón oficial.