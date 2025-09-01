Encontronazo en zona rural

Encontronazo en zona ruralEl sábado, una camioneta Nissan y un Malibú chocaron en la carretera Matamoros-Mazatlán
Operador de camioneta utilitaria, provocó un brutal encontronazo por alcance la tarde del sábado en zona rural.
Fue sobre la carretera Matamoros-Mazatlán, a la altura del poblado La Soledad que se suscitó el choque.
La unidades participantes son una camioneta Nissan de redilas, color rojo, de reciente modelo con placas de Tamaulipas.
El segundo vehículo es un automóvil Chevrolet Malibú, color negro, sin placas de circulación.
De acuerdo a los testigos del percance, el conductor de la camioneta utilitaria, no conservó su distancia del Malibú, el cual circulaba por delante.
Debido a la velocidad y a que se descuidó, se estrelló con la parte frontal de la Nissan en la zona posterior del Malibú.
Tránsito local de hizo cargo del percance, remitiendo ambas unidades al corralón oficial, para deslindar responsabilidades.