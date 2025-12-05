Se incendia camioneta

Conductor sobrevivió a choque y posterior incendio de la unidad en que se desplazaba en accidente que tuvo lugar por la mañana en la Autopista Matamoros-Reynosa.

El incidente dejó un saldo de cuantiosos daños materiales y una persona lesionada, quien por fortuna fue auxiliada y trasladada a recibir atención médica.

¿Cómo ocurrió el accidente en la Autopista Matamoros-Reynosa?

Paramédicos de Cruz Roja Río Bravo, socorrieron al chofer de camioneta utilitaria color blanco de tipo furgoneta de la marca Chevrolet y placas de Tamaulipas. El vehículo chocó en la Matamoros-Reynosa, dicho accidente fue en el kilómetro 26 de esa vía federal, Bomberos acudió a sofocar el fuego.

Acciones de la Cruz Roja tras el choque

La unidad fue pérdida total, no obstante los esfuerzos de los traga-humos, quienes controlaron el fuego, pero no pudieron salvar la camioneta utilitaria.