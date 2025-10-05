Tamaulipas

Dos niños lesionados deja brutal encontronazo en la Morelos

Accidente entre camionetas en Guanajuato y Quintana Roo deja saldo de menores heridos. Autoridades investigan.
  • Por: José Medina
  • 05 / Octubre / 2025 - 05:00 p.m.
  • COMPARTIR
Dos niños lesionados deja brutal encontronazo en la Morelos

Foto:El Mañana Staff.

Dos menores con lesiones graves y daños cuantiosos, fue el saldo de brutal encontronazo este domingo. El accidente tuvo lugar a las 15:15 horas en el cruce de calles Guanajuato y Quintana Roo, colonia Morelos de Río Bravo.

Las unidades que escenificaron este crispante choque, sin las siguientes:

- Camioneta GMC Acadia con placas de Texas y de color negro, conducida por joven mujer

- Camioneta GMC Terrain sin placas, de color rojo, conducida por un hombre de oficio albañil y aparentemente en estado de ebriedad

De acuerdo con los testigos, el albañil se desplazaba a exceso de velocidad de oriente a poniente sobre calle Guanajuato.

Fue al llegar al cruce con Quintana Roo, que la conductora de la Acadia le sale al paso al circular de norte a sur.

Como consecuencia, sobreviene la fuerte colisión, dejando a los dos menores heridos, quienes fueron trasladados por particulares a recibir atención.

Dos niños lesionados deja brutal encontronazo en la Morelos

Tránsito local se hizo cargo del asunto, para deslindar responsabilidades, deteniendo al conductor.

EL MAÑANA RECOMIENDA