Dos niños lesionados deja brutal encontronazo en la Morelos

Dos niños lesionados deja brutal encontronazo en la MorelosAccidente entre camionetas en Guanajuato y Quintana Roo deja saldo de menores heridos. Autoridades investigan.
Dos menores con lesiones graves y daños cuantiosos, fue el saldo de brutal encontronazo este domingo. El accidente tuvo lugar a las 15:15 horas en el cruce de calles Guanajuato y Quintana Roo, colonia Morelos de Río Bravo.
Las unidades que escenificaron este crispante choque, sin las siguientes:
- Camioneta GMC Acadia con placas de Texas y de color negro, conducida por joven mujer
- Camioneta GMC Terrain sin placas, de color rojo, conducida por un hombre de oficio albañil y aparentemente en estado de ebriedad
De acuerdo con los testigos, el albañil se desplazaba a exceso de velocidad de oriente a poniente sobre calle Guanajuato.
Fue al llegar al cruce con Quintana Roo, que la conductora de la Acadia le sale al paso al circular de norte a sur.
Como consecuencia, sobreviene la fuerte colisión, dejando a los dos menores heridos, quienes fueron trasladados por particulares a recibir atención.
Tránsito local se hizo cargo del asunto, para deslindar responsabilidades, deteniendo al conductor.