Reportan apagones en fraccionamiento Del Río

Vecinos del fraccionamiento Del Río, reportaron apagones recurrentes desde las primeras horas de este miércoles.

El incidente es atribuido a líneas de mediana tensión que días atrás empezó a "chispear".

Fue la vecina Alma Rivera quien alertó de esta situación que ahora deja sin el servicio eléctrico a varios hogares.

Acciones de la autoridad ante los apagones

Si bien causó preocupación, el problema se agravó al amanecer, cuando los primeros flamazos emergieron.

Algunas de las viviendas se quedaron sin energía eléctrica debido a la falla.

Este desperfecto se ubica en avenida Madero con calle Río Grande, y hasta ahora, la CFE no ha atendido los reportes de los vecinos.

Impacto en la comunidad por fallas eléctricas

Los sobrecalentamientos en los elementos eléctricos, ya sean cables, "cuchillas" y transformadores, se atribuyen a instalaciones irregulares o "diablitos" que con una demanda no contemplada, propician chispazos, incendios y estallidos.