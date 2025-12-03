Reportan apagones en sectores de Río Bravo

Vecinos del fraccionamiento Del Río, reportaron apagones recurrentes desde las primeras horas de este miércoles. El incidente es atribuido a un poste con líneas de mediana tensión que días atrás empezó a "chispear".

Fue la vecina Alma Rivera quien alertó de esta situación que ahora deja sin el servicio eléctrico a varios hogares.

Si bien causó preocupación, el problema se agravó al amanecer, cuando los primeros flamazos emergieron. Algunas de las viviendas se quedaron sin energía eléctrica debido a la falla.

Este desperfecto se ubica en avenida Madero con calle Río Grande, y hasta ahora, la CFE no ha atendido los reportes de los vecinos.

Los sobrecalentamientos en los elementos eléctricos, ya sean cables, "cuchillas" y transformadores, se atribuyen a instalaciones irregulares o "diablitos" que con una demanda no contemplada, propician chispazos, incendios y estallidos.