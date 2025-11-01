Cumplen tres días sin luz

Vecinos de un sector de la colonia Benito Juárez viven un auténtico suplicio, al sumar tres días sin luz. Dalila Baltazar, residente de calle Vicente Guerrero, en este populoso asentamiento, fue quien accedió a hablar sobre esta situación.

¿Qué ocurrió?

"Encendieron el poste de la luz y no tenemos, se fue desde la madrugada (del martes)." Denunció Baltazar, quien también mencionó que "estaba saliendo lumbre en la madrugada son unos alambres de luz", los cuales tocan ramas de árbol. Esta situación ha generado preocupación entre los vecinos, quienes temen por su seguridad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?