Claman auxilio a CFE

Vecinos de fraccionamiento Los Portales, claman por ayuda a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que llevan cuatro días sin energía eléctrica en Blanca Izaguirre, quien es una de las afectadas, lamentó que todos sus víveres (despensa) perecederos se han echado a perder.

"Son como 18 casas en la cuadra que no tenemos luz.

"Estamos a mediación de cuadra, es la calle Portal de los Murillos, fraccionamiento los portales", expuso.

Los vecinos hicieron un llamado al superintendente de la CFE a que tome en cuenta este caso, en el que por lo menos 18 familias, sufren por la noche de las altas temperaturas y el flagelo de los mosquitos transmisores del dengue.

La penumbra en la que han vivido las últimas noches no solo los expone al riesgo del dengue por lo vectores, sino que representa un riesgo para la seguridad de las familias, ante posibles robos.

Los llamados al 071, hasta no han tenido respuesta, pues la entrevistada indicó que:

"Yo no entiendo si ese problema ya tiene años Por que hasta hoy mandan pedir el medidor.

"La mayoría nos estamos quedando en casa de familiares", sentenció.

Apagón va para el cuarto día en calle Portal de los Murillos.