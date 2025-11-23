Entrega ITEA certificados de estudios

Este fin de semana, la coordinación del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA), entregó certificados y recorrió planteles con horario sabatino para incorporar prestadores de servicio social en esta cruzada por la alfabetización.

Así lo informó Ramón Cruz Olvera, coordinador de zona para Río Bravo y Valle Hermoso, quien detalló que se visitaron centros de trabajo, en donde proletarios recibieron sus certificados tras finalizar con éxitos sus estudios básicos.

"Es un orgullo para nuestra coordinación de Zona de Río Bravo hacer entrega de certificados y además agradecemos a quienes se suman a esta noble labor, al permitir que cada vez sean menos las personas sin educación básica". Estas personas, todas mayores de 15 años "que en algún momento de sus vidas no lograron certificar su educación primaria o secundaria", hoy finalmente concluyen ya sea su primaria o secundaria.

"Es por ello que se realizó entrega de 8 certificados: 3 de primaria y 5 de secundaria, en las instalaciones de la fábrica Izvory Supply".