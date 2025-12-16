Centro de Salud cerrado

Permanece cerrada oficina principal en el Centro de Salud Río Bravo, luego de que se aplicaran los sellos en la puerta de acceso por parte de empleados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud Sección 51, en demanda de una serie de peticiones laborales que no les han atendido.

En el caso de Río Bravo, los sellos fueron colocados por la delegada sindical de la citada sección, la química Adela Barrientos de la Rosa, y el representante sindical, Rafael Pacheco Ortiz, así como demás integrantes.

En el pliego petitorio dirigido a la Secretaria de Salud en Tamaulipas, exigen;

. La liberación de 300 vacantes escalafonarias, además de 100 vacantes de biparticipación.

. El pago de estímulos mensuales por productividad pendientes desde 2024.

. Rezonificaciones pendientes de su aplicación en más de 80 casos

. La baja inmediata de los compañeros jubilados o fallecidos.

. El pago del estimulo trimestral pendiente desde el 2024.

. El pago que corresponde a vestuario y equipo pendiente desde 2024.

. El pago inmediato del bono del trabajador de la salud de 280 trabajadores al servicio del Estado.

A la vez expresan tajantemente que ya basta de violentar el articulo 62 de la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, y de los abusos de los coordinadores regionales de conducción del IMSS Bienestar.

También se dirigen a la presidenta de la Republica, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien le expresan que la Coordinación del IMSS Bienestar es un programa fallido, y que como parte de la sociedad, es que le piden reconsidere el citado sistema de salud que representa un retroceso en perjuicio de los mexicanos.



