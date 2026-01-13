Regresan a las aulas miles de estudiantes

Ayer lunes por la mañana, luego del periodo vacacional con motivo de fin de año, regresaron a las aulas durante el presente ciclo escolar 2025-2026 un promedio de 31 mil 565 alumnos, y aproximadamente 1 mil 731 docentes de escuelas públicas y privadas.

Información obtenida a través del Centro Regional de Desarrollo Educativo, (Crede) que titula la profesora Dyna Maybe Castillo Enríquez, en total reanudaron las labores escolares entre estudiantes y maestros más de 33 mil.

¿Cuántos alumnos y docentes regresaron a clases?

En las escuelas públicas y privadas, ingresaron a las aulas después del protocolo oficial, como lo son cumpliendo con los honores a nuestro lábaro patrio.

Detalles sobre la ceremonia de inicio escolar

Participaron en la ceremonia desde los directores, profesores, alumnos, personal administrativo, y de intendencia, para así dar inicio a la continuación de clases.