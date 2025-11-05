Aplican vacuna contra influenza

Disponibles en módulos de salud en la ciudad como en Nuevo Progreso, con suficientes dosis de vacunas contra la Influenza Estacional enfocadas principalmente para menores desde los 6 meses, adultos mayores y pacientes con afecciones crónico-degenerativas.

¿Qué ocurrió?

Confirman en los módulos como el Centro de Salud Río Bravo que en un primer paquete les llegaron 200 dosis pero se agotaron rápidamente; ahora en un segundo se cuenta con 130 más, y todo lo que tienen que hacer es acudir con su cartilla de vacunación para llevar un mejor control.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Señalan que son fechas apropiadas ante los cambios de temperatura antes de que llegue el invierno para que se apliquen el biológico que mínimo debe ser una vez por año.