Espera Hospital apoyos federales

Luego de que el año pasado no calificaran en el programa federal "La Clínica es Nuestra", por cuestiones meramente burocráticas, en el Centro de Salud Río Bravo esperan que este año puedan contar con ese importante recurso.

Abordado por el reportero, el doctor Juan Ignacio Castillo Espinosa, director, expresó que, efectivamente, el año pasado no pudieron aplicar al programa porque la persona que forma los comités del Gobierno Federal les pidió requisitos que, a corto plazo, fueron imposibles de completar, lo que fue en detrimento del Centro de Salud y sus cientos de pacientes.

"Ahora si pudimos formar los comités que nos pidieron, convocamos a más de 70 personas en este año apenas a finales del mes de junio, y esperamos que baje el recurso, porque sí se necesita el dinero para cubrir necesidades que apremian en el edificio".

Y es que realmente desde el año anterior otras instituciones de salud han contado con ese importante apoyo federal que fluctúa entre los 200, 400, y hasta los 600 mil pesos, que en el resto de los módulos de salud lo han logrado consolidar.