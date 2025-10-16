Instalan centro de acopio de vÍveres

Instalan centro de acopio para recaudar víveres para damnificados del Estado de Veracruz, a consecuencia del fenómeno meteorológico que arrasó viviendas y cobró la vida de decenas de personas.

En lo que respecta al Municipio, correspondió a la Secretaría de Bienestar Social la instalación del centro de acopio que quedó ubicado sobre la calle Quintana Roo esquina con avenida Francisco I. Madero.

José Moncada Alanís, delegado de SEBIEN, exhortó a la población en general a solidarizarse con nuestros hermanos veracruzanos ante la grave situación por la que están atravesando como consecuencia de las inundaciones.

"Aquí vamos a estar a partir de las 9:00 y hasta las 18:00 horas, todos los días, recibiendo todo tipo de víveres, por eso exhortamos a la población en general, a las asociaciones, agrupaciones y grupos altruistas a que participen poniendo su granito de arena".